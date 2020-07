Bernie Ecclestone a devenit tată la aproape 90 de ani. Cum arată copilul cu o soră de 65 de ani. FOTO

10:20

Gică Hagi, managerul general al formații Viitorul Constanța, nu și-a ascuns dezamăgirea la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis pe „Anghel Iordănescu” cu FC Voluntari, scor 0-0, de faptul că nu a reușit să plece cu toate punctele puse în joc din această deplasare. „Meci greu, echilibrat. Puteam să plecăm acasă cu […] The post Hagi nu-și poate ascunde dezamăgirea după ratarea play-off-ului: „Nu mă interesează lupta la titlu. Sunt în play-out!” appeared first on Cancan.ro.