Focar printre cadrele medicale într-un mare spital din România. Peste 50 de angajați s-au infectat cu noul coronavirus

10:40

Motivul incredibil pentru care trebuie să speli pepenele pe coajă înainte să îl consumi! Medicii trag un semnal de alarmă, deoarece vara este sezonul enterocolitelor şi toxinfecţiilor alimentare. În zilele caniculare de vară, oamenii se răcoresc cu un pepene roșu și rece. Originar din Africa, fructul a devenit foarte popular pe plan mondial, iar în […] The post Motivul incredibil pentru care trebuie să speli pepenele pe coajă înainte să îl consumi! Este obligatoriu appeared first on Cancan.ro.