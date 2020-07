GSP LIVE. EXCLUSIV Man, Coman și Moruțan puteau fi în curtea lui Dinamo: „Nu aveau ascensiunea asta dacă-i aduceam”

14:10

Fostul inter stânga al ”naționalei” a semnat în această vară cu SCM Craiova. ”Nu am nici un simtom, nu am temperatură, dar mi s-a spus că testul a ieșit pozitiv”, a declarat ȚăcălieUnul dintre testele efectuate de handbalistele de la SCM Craiova luni a ieșit pozitiv. Este cel al interului stânga Adriana Crăciun-Țăcălie, transferată în această vară de la Măgura Cisnădie. ”Nu știu ce s-a întâmplat. Am fost anunțată de cei din club. ...