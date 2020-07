Răzvan și Dani vor prezenta din nou X-Factor. Cine sunt membri juriului din sezonul nouă

11:50

Japonia, lovită de ploi torențiale! Sunt 50 de morți, iar peste 1.3 milioane de persoane au primit ordin de evacuare. Agenţia de Meteorologie din Japonia a emis o alertă de ploi abundente. Bilanțul deceselor a ajuns la 50, după ce trupul neînsuflețit al unei femei de 87 de ani a fost descoperit în casa sa