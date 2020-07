Rusia: Consilierul şefului Roskomos, acuzat de ''înaltă trădare'' în beneficiul unei ţări NATO

16:00

România are aproape un sfert dintre mamele minore din Uniunea Europeană, sub 2% dintre acestea beneficiind de servicii publice de asistenţă socială, conform unei cercetări a organizaţiei Salvaţi Copiii."Aproape un sfert (23%) dintre mamele sub 18 ani din Uniunea Europeană trăiesc în România, ţară care ocupă primul loc la acest capitol, în rândul statelor membre: datele Eurostat arată că numai în 2018, 8.621 de fete au devenit mame înainte de vârsta majoratului (10-17 ani), iar 725 dintre ele s-au aflat în această situaţie înainte de a împlini 15 ani. Situaţia este cu atât mai critică, cu cât mai puţin de două procente dintre acestea spun că au interacţionat cu serviciile publice de asistenţă socială, potrivit unei anchete sociologice realizate de Salvaţi Copiii România", se arată într-un comunicat al asociaţiei transmis, marţi, AGERPRES.Analiza privind condiţiile de viaţă, locuire şi stare de sănătate a gravidelor, copiilor şi mamelor cu copii sub 5 ani din mediul rural, realizată sub forma unei anchete sociologice şi lansată marţi, în cadrul unei dezbateri organizate de Salvaţi Copiii România şi Administraţia Prezidenţială, relevă câteva aspecte cronice şi cu repercusiuni sociale: 83% dintre mamele minore nu mai frecventau şcoala la momentul completării chestionarului. Dintre acestea, 64% abandonaseră şcoala înainte de sarcină.Aproximativ 20% dintre gravidele şi mamele minore afirmă că locuiesc în gospodăria de provenienţă a partenerului, însă sub două procente dintre acestea sunt căsătorite legal. Aproape 70% dintre respondenţi afirmă că locuiesc într-o casă cu cel mult două camere.La nivelul întregului eşantion, doar 1/3 dintre respondenţi afirmă că au grup sanitar în locuinţă, procentul fiind semnificativ mai scăzut în cazul gospodăriilor cu mame minore.Vârsta tatălui la naşterea copilului, în cazul mamelor minore, este în medie cu aproximativ 5 ani mai ridicată, de 20,6 ani, cu valori cuprinse între 14 şi 39 de ani. În valori procentuale, tatăl este el însuşi minor în doar aproximativ 10% dintre cazuri.Metoda de culegere a datelor a fost faţă în faţă, la domiciliul subiecţilor. Grupurile ţintă au fost reprezentate de beneficiari ai programelor Salvaţi Copiii. Mărimea eşantionului a fost de 1.122 de persoane, dintre care 136 de mame sau persoane gravide cu vârsta sub 18 ani. Perioada de culegere a datelor a fost noiembrie 2019 - ianuarie 2020."Prevenirea maternităţii timpurii şi a consecinţelor asociate implică atât acces la informare, inclusiv prin intermediul disciplinei Educaţie pentru Sănătate, cât şi îmbunătăţirea accesului la servicii medicale, cu precădere în zonele rurale. Avem nevoie de sinergia tuturor actorilor cu responsabilitate, de politici coerente, sustenabile şi fundamentate pe dovezi pentru reducerea decalajelor înregistrate de ţara noastră, pentru îmbunătăţirea vieţii copilelor condamnate la o maturizare bruscă şi schimbarea destinului nou-născuţilor", a declarat dr. Diana Loreta Păun, consilier prezidenţial, Departamentul Sănătate Publică.Salvaţi Copiii România, susţinută de specialişti locali (medici de familie, asistenţi sociali, mediatori sanitari), lucrează pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a mamelor şi copiilor cu vârsta sub cinci ani, din 59 de comunităţi rurale dezavantajate din ţară.Prin dezvoltarea unui model integrat de intervenţie comunitară, un număr de 46.595 de gravide, mame tinere şi copii au beneficiat de susţinerea Salvaţi Copiii. Anual, organizaţia oferă sprijin pentru 7.500 de beneficiari din 42 de comunităţi defavorizate, dintre care 2.500 de copii cu vârste de până în 5 ani, 2.000 de mame tinere (133 sub 18 ani), 500 de gravide (90 sub 18 ani) şi 2.500 de adolescenţi şi părinţi.Potrivit datelor semi-definitive publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru anul 2019, aproape 10% (9,44%) din totalul naşterilor a provenit din rândul adolescentelor. În cifre absolute, este vorba despre 700 de naşteri la minore sub 15 ani şi de 16.831 de naşteri la adolescentele cu vârste între 15 şi 19 ani.Prin comparaţie, state ca Danemarca, Slovenia şi Luxemburg înregistrează sub 50 de naşteri anual la mame sub 18 ani. Există şi trei ţări europene - Finlanda, Danemarca şi Olanda - în care nicio fată sub 15 ani nu a devenit mamă în anul 2018.Dincolo de vulnerabilităţile sociale, problema mamelor minore are consecinţe pe termen lung atât asupra mamei, cât şi asupra copilului, de la cele medicale - prematuritatea şi problemele asociate - până la cele psiho-sociale, menţionează Salvaţi Copiii.În România, rata mortalităţii infantile a fost de 6,2 la mia de născuţi vii în 2019 (date temporare INS), aproape dublă faţă de media Uniunii Europene (3,5 la mie).Potrivit datelor provizorii INS pentru 2019, cele mai mari rate ale mortalităţii infantile (la mia de copii născuţi vii) s-au înregistrat în judeţele: Tulcea - 15,6 la mie, Mehedinţi - 11,7 la mie, Constanţa - 9,5 la mie, Vrancea - 9,3 la mie, Mureş - 9 la mie.O treime dintre decesele copiilor sub un an pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii şi prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante, precizează organizaţia.În nouă ani de campanie, Salvaţi Copiii a dotat 96 de maternităţi din 41 de judeţe ale ţării cu 630 de echipamente medicale, pentru salvarea a 72.000 de prematuri. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: George Onea, editor online: Andreea Lăzăroiu)