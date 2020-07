Mesajul lui Răzvan Simion care a bulversat pe toată lumea. Prezentatorul, vizibil afectat: „Nu ești destul de puternic să faci față…”

14:20

Misha a dezvăluit motivul divorțului de Connect-R. Artista a dezvăluit totul pe contul ei de Instagram, dar fanii și-au dat coate. S-au despărțit, dar au rămas în relații bune de dragul fetiței pe care o au împreună. Însă, în ciuda faptului că au trecut câțiva ani de la divorț, fanii încă se întreabă de ce […] The post Misha a dezvăluit motivul divorțului de Connect-R: ”Cea mai mare lecție pe care am învățat-o este…” appeared first on Cancan.ro.