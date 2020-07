Analiza cazurilor de COVID-19 în România până la 5 iulie 2020

21:50

Obiectivul pe care trebuie să ne setăm pe termen lung pe litoralul Mării Negre este să oferim preţul corect pentru serviciul prestat şi nu să fim cea mai ieftină destinaţie, apreciază Ionuţ Nedea, patronul agenţiei online Litoralulromânesc.ro."Trebuie să ne setăm ca şi obiectiv pe termen lung să oferim preţul corect pentru serviciul prestat, nu trebuie să ne setăm să fim întotdeauna cea mai ieftină destinaţie. O presiune pe preţ pune presiune pe calitate şi nu putem avea un preţ mic şi calitate mare. Nu se întâmplă acest lucru nici în destinaţia Bulgaria şi nici în destinaţia Grecia. De aceea aş vrea să ne îndepărtăm de paradigma comparaţiilor cu destinaţiile vecine. Grecia este diferită, sunt condiţii geografice diferite, doar Bulgaria este mai asemănătoare cu România. Noi nu ne propunem să fim cea mai ieftină destinaţie, ci să avem un raport corect calitate-preţ", a declarat, marţi, Ionuţ Nedea, într-o conferinţă de presă susţinută în staţiunea Cap Aurora.El a precizat că sunt destinaţii în ţările menţionate, unde în anumite perioade sunt excepţii în ceea ce priveşte preţurile scăzute, subliniind însă că pe litoralul românesc, la această dată, poate fi achiziţionată o cameră dublă la un hotel de trei stele la preţuri începând cu 75 de lei pe noapte."Cu toate acestea, chiar dacă sunt excepţii unde putem vedea în anumite perioade preţuri greu de egalat, şi la noi la ora aceasta poţi să iei o cameră la un hotel de trei stele începând de la 75 de lei pe noapte, o camera dublă pentru două persoane, adică 16 euro. Este ridicol de puţin este greu să stai şi acasă. De exemplu, pe zona de super preţ avem şi un alt tarif, de 850-900 lei pe noapte, la regim all inclusive, dar aceeaşi cameră în ianuarie sau în februarie poate fi cu până la 30% mai ieftină", spune el.Potrivit sursei citate, litoralulromânesc.ro încearcă să vină cu oferte comparative pe produse similare cu destinaţiile din afara ţării, cele pe care le preferă românii, iar în acest sens a fost lansat programul "Mare pentru cei mici"."În această perioadă am avut iniţiativa să lansăm împreună cu partenerii noştri Programul "Mare pentru cei mici", prin care am acordat facilităţi gratuite copiilor care vin în aceste destinaţii cu părinţii, gratuităţi la masă, la cazare. Promoţia este valabilă până pe 15 iulie, dar sunt hoteluri care vor prelungi şi după data de 15. Peste 60 de hoteluri s-au raliat acestui proiect", precizează Nedea.În condiţiile în care costurile hotelierilor au crescut în contextul pandemiei de coronavirus, pentru protejarea şi siguranţa turiştilor, Anca Nedea, directorul executiv al Organizaţiei Patronale Mamaia-Constanţa şi proprietar de hotel în staţiunea Cap Aurora susţine că preţurile la ora actuală sunt în medie cu circa 30% mai mici faţă de anul trecut."Noi am bugetat în jur de 40.000 - 50.000 de euro pe tot sezonul numai pe partea de dezinfecţie specifică Covid, dacă mai adaugăm şi costurile de personal suplimentar, tariful mediu ne-a scăzut şi se va simţi foarte mult. Au fost oferte peste oferte, pentru că românii au fost afectaţi şi nu puteam să le cerem tariful din anii trecuţi. Tariful mediu pentru luna iunie a anului trecut a fost de 30 de euro, iar anul acesta tariful mediu a scăzut la 21 euro. Gradul de ocupare mediu anul trecut a fost de 60%, iar anul acesta 30%", a explicat directorul executiv al Organizaţiei Patronale Mamaia-Constanţa.În acest context, Ionuţ Nedea a subliniat necesitatea redeschiderii restaurantelor, menţionând că hotelierii sunt pregătiţi pentru acest lucru. "Sperăm că acest lucru se va întâmpla într-un timp cât mai scurt. Noi gestionăm situaţia cu resursele pe care le avem, cu terasa, dar pentru a oferi servicii de calitate turistului este necesar să putem opera în condiţii normale, chiar şi cu restaurantele la jumătate de capacitate. Va fi dificil, dar va fi mult mai bine decât situaţia actuală. Este absolut necesar. Noi suntem pregătiţi să gestionăm operaţiunea, am creat fluxuri operaţionale, asumându-ne costuri", a adăugat Ionuţ Nedea.Nu în ultimul rând, şeful agenţiei Litoralulromânesc.ro susţine că noile condiţii şi măsurile implementate în hoteluri pentru siguranţă în contextul pandemiei au fost transmise turiştilor, însă aceştia au responsabilitatea să le respecte. "Am trimis comunicări scrise, ce măsuri au implementat hotelierii, dar turiştii au responsabilitatea, nu aş spune obligaţia, să le respecte, nu doar pentru ei, ci pentru copiii lor şi este important să o facă. Aş putea spune că sub 1% din turişti sunt cei care nu respectă, doar că ei sunt mai agresivi şi e greu să-i convingi", a mai spus el.Ionuţ Nedea a menţionat că în această perioadă a mizat foarte mult pe investiţii, pe zona de IT, de tehnologie, acoperind o cifră de afaceri mare cu o echipă foarte suplă, deşi agenţia a fost nevoită să returneze bani turiştilor pentru rezervările făcute înainte de pandemie."Ne-am confruntat cu cea mai dificilă perioadă pe care nu a prevăzut-o niciunul dintre noi. (...) Am fost în situaţia în care vânzările s-au prăbuşit în luna martie, am început să facem vânzări pe minus, adică să restituim banii turiştilor. Am fost nevoiţi să restituim banii turiştilor şi am făcut-o imediat, nu ne-am prevalat de termenele de 14 zile, de 30 de zile. Am propus unor turişti să accepte vouchere şi am dat 105% celor care au acceptat acest lucru, iar cei care şi-au dorit banii înapoi, şi-au primit banii înapoi. 85% au optat pentru vouchere şi 15% pentru restituirea sumelor. A fost un moment firesc în care a trebuit să ne adaptăm foarte rapid, am lucrat cu vreo 8 scenarii şi am elaborat planuri în consecinţă. Am mizat foarte mult pe oamenii de lângă noi, pe angajaţii noştri, am apăsat pedala investiţiilor şi ne-am orientat politica către suportul pe care trebuia să îl acordăm turiştilor noştri", a afirmat Nedea.Litoralulromanesc.ro, deţinut de compania Creative Eye SRL din Constanţa, cu capital integral privat românesc, este cel mai mare retailer de vacanţe în staţiunile autohone de la Marea Neagră, atât ca număr de turişti, cât şi ca vânzări.Anul trecut a înregistrat un volum de vânzări de 30 milioane de euro, iar prin intermediul agenţiei au ajuns anul trecut în staţiunile româneşti de la Marea Neagră peste 200.000 de turişti. Portalul promovează peste 500 de structuri de cazare în 13 staţiuni de pe litoralul românesc, de la unităţi de o stea până la cele de cinci stele. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)