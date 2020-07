Gestul incredibil al unei polițiste din Ploiești! A fost trimisă în judecată pentru că și-a spionat familia

17:30

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, au efectuat trei percheziţii în Drăgănești-Olt, dintre care una în incinta unei instituţii culturale, într-o cauză în care se efectuează cercetări faţă de un suspect, în vârstă de 62 ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de […]