Proiectul privind data alegerilor locale - dezbătut miercuri de Camera Deputaţilor

Cunoscut pentru rolurile sale comice, Jim Carrey era unul dintre actorii cei mai populari din lume la sfârşitul anilor '90, însă viaţa după celebritate nu este deloc uşoară, povesteşte actorul în cartea sa autobiografică "Memoirs and Misinformation: A novel", relatează EFE.Cartea prezintă "o călătorie în inima acestei fabrici de vise care este Hollywood, cu agenţii săi nemiloşi şi celebrităţile sale frivole şi vulnerabile", notează editura Temas de Hoy, care va publica pe 25 august ediţia în limba spaniolă.Volumul reprezintă, de asemenea, adaugă editura, "o provocatoare carte semi-autobiografică, la mijlocul drumului între real şi un imaginar ce trebuie explorat". Dar, "întâi de toate, este o reflecţie curajoasă despre privilegii, prietenie, dragoste, dependenţă şi căutarea înţelesului vieţii", se mai precizează în încheierea prezentării.La începutul cărţii, scrise de actor în colaborare cu Dana Vachon, Jim Carrey este prezentat stând întins pe canapea şi uitându-se la Netflix. El se simte singur şi nici măcar sfaturile bunului său prieten Nicolas Cage nu reuşesc să-l scoată din depresie."Nimic din toate astea nu este real, dar totul este adevărat", mărturiseşte Carrey în declaraţiile cuprinse în nota editurii.Cartea apare la trei ani după lansarea la Festivalul de la Veneţia a unui documentar despre istoria realizării lungmetrajul "Man on the Moon" (1999), şi care ne arată un Jim Carrey net diferit de personajele histrionice care l-au făcut celebru."Cred că există un personaj pe care l-am interpretat toată viaţa mea şi care nu sunt eu", spune actorul într-un discurs filosofic, departe de obişnuitele sale glume.Discursul acesta scoate la iveală o personalitate foarte complexă, ilustrată în cartea sa "Memoirs and Misinformation: A novel", prin care a dorit să arăte lumii ceea ce mai rămâne după ce un actor încetează să mai fie celebru.