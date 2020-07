OMS a recunoscut! Cum se transmite, de fapt, coronavirusul!

18:20

De un eveniment teribil a avut parte un tânăr fotbalist, care se afla în timpul antrenamentelor. Acesta a fost lovit de fulge și a ajuns în stare gravă la spital. Un tânăr fotbalist, în vârstă de numai 16 ani, a avut parte de mult ghinion în timpul unui antrenament zilnic. Deși totul a început normal, […] The post Scene cutremurătoare! Un fotbalist a fost lovit de fulger chiar în timpul antrenamentelor. Tânărul se află la spital în stare gravă appeared first on Cancan.ro.