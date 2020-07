S-a îndrăgostit, pe loc, de Emily Burghelea: ”Doamne, ce adorabilă ești!”

19:40

Ministerul Afacerilor Externe a făcut un anunț sumbru. Se pare că 99 de cetăţeni români au fost confirmaţi cu noul coronavirus într-un oraș din Austria, Linz. Până în prezent, niciunul dintre cei infectați nu a fost spitalizat şi nu s-au primit solicitări de asistenţă consulară. „Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României la Viena, s-a autosesizat […] The post MAE: 99 de cetăţeni români infectați cu virusul COVID-19 într-un oraș din Austria. Care este stare lor appeared first on Cancan.ro.