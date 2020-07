Veste importantă pentru fanii tenisului » Rafael Nadal va participa într-un turneu important

12:30

Gigi Becali, patronul FCSB, a dat noi detalii legate de schimbările pe care le face pe banca echipei roș-albastre.Omul de afaceri a spus că Mihai Pintiii, retras în iarnă, va fi cel care conduce echipa pentru că el are cea mai mare autoritate în vestiar. Becali a dezvăluit că Vintilă va rămâne în club și ar putea să stea și pe bancă.„Cred că principal o să fie Pintilii? Cine are cea mai mare autoritate în vestiar? Pintilii, da. Licență are Toni Petrea. ...