Nelu Tătaru, anunț de ultimă oră despre starea de urgență: ”Să fim pregătiți pentru orice!”

10:50

Bilanț record în S.U.A! Au fost raportate peste 60.000 de cazuri de COVID în doar 24 de ore, potrivit datelor publicate de Institutul Johns Hopkins. De câteva săptămâni, în statele americane din sud şi vest numărul infectărilor cu coronavirus au crescut considerabil. Donald Trump susține că recordurile zilnice sunt din cauza numărului excesiv de teste, […] The post Bilanț record în S.U.A! Au fost raportate peste 60.000 de cazuri de COVID în doar 24 de ore appeared first on Cancan.ro.