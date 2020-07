Anunț important de la MAE! Austria impune carantina obligatorie pentru români

12:00

Zeci de percheziții au avut loc, miercuri, în București și în opt județe pentru destructurarea unei ample grupări de falsificatori de permise auto. Surse judiciare au declarat, pentru CANCAN.RO, că este vorba despre o rețea condusă de vestitul interlop Boenică, fugit în Iordania din 2008. „La data de 08.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor […] The post Cum a fost distrusă rețeaua de falsificatori de permise auto condusă din Iordania de vestitul interlop Boenică appeared first on Cancan.ro.