VIDEO Iohannis: E o zi tristă; avem un număr record de îmbolnăviri cu noul coronavirus

18:20

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (2 WTA) spune că este ''puţin îngrijorată'' în privinţa participării la turneul US Open din acest an, primul de Mare Şlem al anului, în condiţiile anulării Wimbledonului, după relaxarea măsurilor impuse de pandemia de coronavirus, scrie BBC.Competiţia se va juca în spatele uşilor închise, la New York, începând cu 31 august.''Va fi puţin dificil, depinde de restricţii, sunt puţin îngrijorată să merg acolo'', a declarat Halep pentru BBC.În iunie, Simona Halep spunea că nu este sigură dacă va fi sau nu prezentă la turneul american, menţionând totuşi că planurile ei nu sunt ''bătute în cuie''. Acum ea a spus: ''Nu am idee deocamdată, nimeni nu ştie ce se va întâmpla după această lună. O să aştept să văd ce se decide, să văd ce fac şi ceilalţi jucători''.Pe de altă parte, românca a spus că abia aşteaptă să joace din nou, afirmând că vrea să fie prezentă la turneul WTA de la Palermo, de pe 3 august. ''Am nevoie de câteva meciuri'', a punctat Halep.Întrebată cum şi-a petrecut perioada în care au existat restricţii, Simona Halep a răspuns că s-a bucurat de lucruri normale, a ascultat muzică, a citit şi a fost conectată, prin internet, la situaţia internaţională.''A fost cea mai lungă pauză din viaţa mea. Le-am spus tuturor că voi pune racheta deoparte şi voi duce o viaţă normală. Nu am avut un program, nici emoţii pentru antrenamente sau pentru meciuri, sau că trebuia să împachetez din nou şi să plec. Aşa că a fost destul de bine, am vrut să fiu cât mai pozitivă. Am făcut chestii normale, nimic special. Am vrut să mă deconectez, să-mi limpezesc mintea, după mulţi ani în vârf presiunea a fost ridicată. Acum sunt din nou nerăbdătoare să joc, să particip la turnee'', a menţionat românca.BBC precizează că dacă cei mai mulţi câştigători ai turneului de la Wimbledon au putut să-şi apere titlul anul următor, Halep, care a cucerit trofeul anul trecut, nu a avut această ocazie din cauza izbucnirii pandemiei."Aş putea spune că sunt campioană la Wimbledon doi ani; îmi place asta. Mai am încă un an să mă bucur de acest lucru'', a adăugat Halep amuzată.Simona Halep a participat duminică la un meci de dublu mixt, care a încheiat turneul demonstrativ Winners Open de la Cluj-Napoca. Halep şi Horia Tecău s-au impus cu 6-3, 6-4 în faţa cuplului format din Gabriela Ruse şi Marius Copil. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lăzăroiu)