Cristi Chivu și Adelina, la 12 ani de la nuntă. Misterul unei căsătorii indestructibile: ”… până la final!”

15:40

După ce și-a făcut alte intervenții estetice recent, Loredana Chivu și-a etalat noul „tuning” la plajă. Iată cum arată acum și ce blondă celebră a însoțit-o. Bucuroasă că poate merge la plajă, Loredana a plecat până pe litoral, unde a stat la soare și și-a afișat trupul tocmai „retușat” din nou. Fosta asistentă TV a […] The post FOTO | Loredana Chivu și-a etalat noul „tuning” la plajă! Ce blondă celebră a însoțit-o appeared first on Cancan.ro.