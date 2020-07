COVID-19 lovește puternic în cadrele medicale. Încă 11 angajați, din două spitale diferite, depistați pozitiv

16:30

Este focar de coronavirus în Timișoara, din cauza unei asistente medicale care a refuzat să poarte mască și echipament de protecție în spital. După ce a fost testată pozitiv cu coronavirus, asistenta medicală a intrat în contact cu medici, infiemiere, dar și pacienți, s-au infectat cu Covid-19, care la rândul lor au fost infectați. Colegii […] The post Incredibil! Ce a făcut o asistentă din Timișoara după ce s-a infectat cu coronavirus și a îmbolnăvit zeci de persoane appeared first on Cancan.ro.