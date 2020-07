Spitalul Colentina se redeschide pentru pacienţii cronici. Managerul unităţii, confirmat cu coronavirus

19:45

Curtea Supremă a Statelor Unite validează o iniţiativă a administraţiei Trump care le permite angajatorilor să refuze să ofere asigurări de sănătate gratuite femeilor în vederea contracepţiei, aşa cum prevede Affordable Care Act, reforma asigurărilor de sănătate a lui Barack Obama, mai cunoscută sub numele de Obamacare, relatează The Associated Press.