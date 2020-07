Florin Prunea, dezamăgit de prestația lui Dinamo: „M-am săturat! Meciul cu Poli Iasi e o adevărată finală”

23:00

FCSB a învins Dinamo, scor 1-0, în returul semifinalei Cupei României (3-0 în tur). Golul a fost marcat de Adrian Petre în minutul 2, cel mai rapid din „era FCSB” (Detalii AICI). Adrian Mihalcea, antrenorul „câinilor”, a găsit mai multe părți bune în partida de astăzi.„Faţă de meciul tur am avut o evoluţie mult mai bună, deși am avut mari probleme de lot. Noi calificarea am pierdut-o în tur, când am şi făcut acel meci dezastruos. ...