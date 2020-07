Cum l-a cunoscut Andreea Bălan pe noul ei iubit. “I s-a părut că seamănă leit cu Keo și…”

17:20

Bianca Drăgușanu le-a dat fetelor care vor să fie ca ea vestea pe care o așteptau dintotdeauna. Cunoscută pentru imaginea perfectă pe care o arată, vedeta vrea acum să devină profesoară. Și nu orice fel de profesoara. Bianca își va deschide o școală de dive, unde fetele vor învăța, spune vedete, trucuri de a fi […] The post Bianca Drăgușanu va fi dascăl de dive: „La școală o să explic ce am promis: instagram, like-uri, viața reală…” appeared first on Cancan.ro.