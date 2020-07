Anunţul făcut de Nelu Tătaru: Facem o analiză, facem o propunere spre starea de urgenţă

17:40

Dacian Cioloş cere guvernului să se mobilizeze pentru a stopa răspândirea pandemiei. Cheloo de la Paraziţii, Viorel Cataramă şi parlamentarii PSD care fac scandal prin şaormerii nu sunt exemple demne de urmat şi nu pot da lecţii despre reguli sanitare, a scris liderul PLUS pe Facebook Dacian Cioloş, liderul PLUS, cere guvernului să se mobilizeze pentru a stopa răspândirea pandemiei. „Guvernul are datoria de a se mobiliza şi de a termina cu amatorismele, să scrie legi corecte şi să găsească sprij...