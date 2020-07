Al doilea val de coronavirus? Avertismentul venit din Australia

21:50

Ludovic Orban a susținut miercuri seară o conferință de presă la Palatul Victoria, prin care a făcut un apel la responsabilitatea românilor, în contextual pandemiei de coronavirus. ”Virusul nu iartă pe nimeni, nici pe aceia care nu cred în existența lui. Dacă cineva ignoră regulile, se expune îmbolnăvirii, atunci când se îmbolnăvește nu se pune […] The post Ludovic Orban avertizează românii: „Virusul nu iartă pe nimeni. Vă rog să vă pese de apropiații dumneavoastră!” appeared first on Cancan.ro.