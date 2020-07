Unul din principalele trusturi de presă din Marea Britanie concediază 12% din angajaţi. Ce economii va face în urma restructurărilor

Trustul Reach, care deţine publicaţiile britanice Daily Mirror, Daily Express, Daily Star şi OK! Magazine a anunţat că va concedia 550 de angajaţi, respectiv 12% din forţa de muncă, scrie BBC. Vânzările Reach erau în scădere încă de anul trecut, dar trimestrul II al acestui an a adus un minus de aproape 30%. „Pentru a depăşi provocările din această perioadă şi pentru a oferi mai multă valoare clienţilor, am stabilit o serie de măsuri de transformare a businessului pe care suntem pregătiţi să le...

