Asta e lista activităților interzise! Arafat: ”Nu mai putem vorbi de …”

23:40

O plajă de fițe din Mamaia a fost gazda celor mai „fierbinți" scene, după ce Emily Burghelea a îmbrăcat un costum de baie super-sexy – format dintr-un "șnur" și două "batistuțe" – și și-a expus formele, în toată splendoarea. Atenție, imaginile sunt interzise minorilor. Emily Burghelea a făcut Marea Neagră să fiarbă! Zilele trecute, fosta […]