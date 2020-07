FCSB merge în finala Cupei României fără gol primit în „dubla” cu Dinamo!

07:20

Premierul a murit în timpulș unei ședințe de govern. I s-a făcut rău, iar medicii nu l-au mai putut resuscita. Avea 61 de ani și urma să participle la alegerile prezidențiale. CITEȘTE ȘI: ȘAPTE PERSOANE ÎN PERICOL DE ÎNEC, ÎN MAREA NEAGRĂ. UN BĂRBAT DE 47 DE ANI DIN CLUJ A MURIT ÎN MANGALIA Este vorba […] The post A murit premierul! Urma să candideze la alegerile prezidențiale! În ce țară s-a întâmplat tragedia appeared first on Cancan.ro.