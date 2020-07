Top 5 destinaţii sigure în România pe vreme de pandemie de coronavirus! Iată unde te poţi relaxa, dacă ţi-e frică să mergi la mare

08:00

Banca Națională a României a oferit informații de ultimă oră cu privire la valorile pe care le înregistrează monedele astăzi, 9 iulie. Euro este din nou în creștere, exact așa cum au anunțat specialiștii, zilele trecute. Moneda europeană se află în a 4-a zi consecutivă de creșteri! Euro este din nou în creștere, ceea ce […]