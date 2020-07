Decizie unică pe litoralul românesc! Ce schimbări vor avea loc în Vama Veche începând cu acest weekend

13:10

Numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus din România a crescut cu 614 în ultimele 24 de ore. Potrivit noilor informații, bilanțul total al celor testați pozitiv cu COVID-19 a ajuns la 30.789. Cele mai recente date emise de INSP arată faptul că numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 din ultimele 24 de ore este tot […]