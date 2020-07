Ministrul irlandez de Finanţe, Paschal Donohoe, este noul preşedinte al Eurogrupului

19:40

Programul redus de lucru va contribui la păstrarea locurilor de muncă şi la relansarea activităţii economice în condiţiile în care pandemia COVID-19 are un parcurs greu de prezis, consideră reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia (CPC).Aceştia au participat joi, alături de partenerii sociali, la discuţiile pe această temă cu prim-ministrul Ludovic Orban şi cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru, în Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social."Confederaţia Patronală Concordia (CPC) salută intenţia Guvernului de a reglementa programul redus de lucru, care va contribui la păstrarea locurilor de muncă şi la relansarea activităţii economice. CPC a solicitat încă de la începutul crizei sanitare o măsură care să ajute companiile la păstrarea locurilor de muncă, în perspectiva revenirii activităţii la capacitate maximă. CPC a participat astăzi, alături de partenerii sociali, la discuţiile pe această temă cu prim-ministrul Ludovic Orban şi cu ministrul Muncii Violeta Alexandru în Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social şi a susţinut dorinţa membrilor săi de a vedea pusă în practică această reglementare, cât mai repede, alături de toate celelalte măsuri de flexibilizare a muncii şi de digitalizare a relaţiilor de muncă", se arată într-un comunicat al confederaţiei remis joi AGERPRES.Reprezentanţii Concordia arată că sunt necesare cât mai multe măsuri astfel încât activitatea economică să continue cu respectarea regulilor de siguranţă pentru angajaţi şi consumatori în contextul în care pandemia COVID-19 are un parcurs greu de prezis, fiind oricând posibile apariţia de noi focare şi implicit impunerea unor noi restricţii."Noul instrument de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situaţie de urgenţă are scopul de a contribui la protejarea locurilor de muncă afectate de pandemie. Pe fondul cererii scăzute sau al imposibilităţii asigurării normelor epidemiologice impuse de criza sanitară, angajatorul poate dispune reducerea programului de muncă, iar angajatul va fi compensat financiar cu fonduri obţinute din programul SURE al Comisiei Europene", precizează sursa citată.Comisia Europeană, prin vocea Ursulei von der Leyen, a anunţat încă de la începutul lunii aprilie că va oferi sprijin financiar statelor membre în care ritmul economiei este încetinit din cauza pandemiei COVID-19.Confederaţia Patronală Concordia reprezintă cele mai puternice sectoare de activitate, cu un total de peste 300.000 de angajaţi şi mai mult de 1.500 de companii.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat joi, la şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, organizată în sistem de videoconferinţă, că Guvernul are pregătite două proiecte de ordonanţă de urgenţă, unul privind programul flexibil de muncă şi celălalt de sprijin pentru muncitorii zilieri şi sezonieri.În ceea ce priveşte programul flexibil Kurzarbeit, ministrul a precizat că se are în vedere completarea Codul Muncii cu un capitol pentru aceste situaţii excepţionale."Practic, plata salariului brut pentru fiecare angajat care va fi beneficiar al acestei măsuri de muncă flexibilă se va împărţi între angajator, care va acoperi cel puţin 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă cu normă întreagă şi stat, care va acoperi 75% din diferenţa între salariul de bază brut din contract înainte de perioada de criză şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare reducerii programului", a spus Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a precizat că Executivul se gândeşte la o perioadă de implementare a măsurii de "până la sfârşitul anului sau 3 luni".Ministrul a adăugat că intenţia Guvernului este ca măsura să se aplice doar în câteva domenii precum agricultură, turism, organizări evenimente şi HORECA.Violeta Alexandru s-a referit şi la a doua măsură avută în vedere de Guvern privind "acoperirea într-un procent de 35% din remuneraţia cuvenită celor care lucrează în activităţi de tip zilier"."Şi aici avem în vedere acordarea unui sprijin în cuantum de 41,5% din costul salarial aferent zilelor lucrate, nu mai puţin din 41,5% din câştigul salarial mediu brut. E vorba despre cei care desfăşoară activităţi sezoniere în baza contractelor individuale de muncă, deci nu în alte forme contractuale şi mecanismul rămâne acelaşi, angajatorul plăteşte integral contravaloarea muncii prestate urmând să deconteze prin AJOFM ", a explicat ministrul. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)