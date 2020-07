Predoiu: Guvernul şi Ministerul Justiţiei păstrează obiectivul de desfiinţare a Secţiei speciale

00:40

Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic a întrunit joi consensul deputaţilor, după mai multe ore de dezbateri în Comisia juridică, iar grupul Pro România a votat împotriva acestuia.Preşedintele Comisiei juridice, social-democratul Nicuşor Halici, a afirmat că proiectul de lege transmis de Guvern necesita punerea în acord cu decizia CCR, precum şi cu contextul prezent şi viitor "care poate oferi oricând situaţii de risc"."Proiectul de lege transmis, dincolo de lacunitatea măsurilor care au fost inserate, nu respecta nici exigenţele CCR, nici Constituţia României", a spus Halici.El a precizat că principalele măsuri din proiectul amendat de deputaţii jurişti au în vedere respectarea siguranţei sanitare, drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor "şi după aceea şi celelalte obiective care au în vedere un scop final, şi anume protecţie eventual şi prevenţia în asemenea situaţii de risc"."Dăm posiblitatea celor care până la urmă, din păcate, ar putea ajunge în asemenea situaţii - mă refer la carantinare, la izolare - să poată să aibă dreptul de contestare a măsurii. (...) Izolarea şi indisponibilizarea bunurilor nu poate depăşi durata stabilită pentru riscul respectiv de izolare sau carantină a persoanelor. Mai exact, nu poţi să izolezi un bun mai mult decât carantinezi o persoană. (...) Amendări sunt foarte multe. Am încercat să protejăm drepturile în primul rând ale românilor, în subsidiar viaţa şi siguranţa societăţii în ansamblul ei. De aceea, PSD îşi asumă aceste modificări care schimbă foarte mult sensul iniţiativei pentru că vin să-i protejeze pe români", a adăugat deputatul PSD.Deputatul PNL Ioan Cupşa a susţinut că "trăim vremuri complicate, nefericite, sub ameninţarea bolii, a morţii, iar ameninţarea, din păcate, este departe de a dispărea"."Criza economică este de asemenea una profundă. (...) Guvernul PNL a luat măsuri care s-au dovedit a fi utile, deşi lipsa de experienţă era una generală, nu doar la nivel naţional, ci şi european şi mondial. Astăzi vom adopta o iniţiativă legislativă la care cu toţii ne-am adus contribuţia. Este de remarcat că, la lucrările Comisiei juridice, aproape la fiecare dintre amendamente, ne-am adus cu toţii contribuţia şi le-am votat toţi reprezentanţii partidelor politice. Este un moment excepţional de solidaritate, păcat că nu avem parte mai des de astfel de momente. (...) Izolarea, carantinarea au fost dispuse de Guvernul Ludovic Orban şi şi-au arătat eficienţa, au ţinut sub control pandemia", a spus deputatul PNL.Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a arătat, la rândul său, că autorităţile au nevoie de instrumente legale pentru a proteja sănătatea românilor."Este nevoie de înţelepciune şi de solidaritate pentru a câştiga lupta cu coronavirusul. (...) Aşteptăm de la PSD să nu mai minimizeze riscurile acestei pandemii şi de la Pro România acest lucru. Nu uităm că aţi condus România în ultimii 30 de ani şi aţi lăsat în urmă un sistem de sănătate subfinanţat, neperformant, spitale în paragină şi prea puţini medici. Aşteptăm şi de la Guvern mai multă transparenţă şi un dialog real cu Parlamentul. Proiectul ăsta a venit foarte târziu în Parlament şi am văzut solidaritate şi muncă în echipă zilele acestea, s-a muncit cot la cot, în Comisia juridică, toată lumea a adus amendamente, încercând să scoată un proiect bun în acest interval scurt de timp", a spus Moşteanu.El a adăugat că aşteaptă de la preşedintele Klaus Iohannis "să-şi ia în serios rolul de mediator" şi să medieze "meciul PSD-PNL, din care pierd românii"."România are nevoie de o clasă politică responsabilă, USR va vota acest proiect", a afirmat Moşteanu.Liderul Grupului Pro Europa, Victor Ponta, a anunţat că nu susţine proiectul de lege, pentru "că are foarte multe posibile abuzuri împotriva românilor"."Dacă n-am avut ocazia să citim ce se votează, azi, cum de fapt n-a citit niciun deputat care va vota, noi, cei de la Pro România, suntem consecvenţi, o să votăm împotriva unei legi care are foarte multe restricţii, interdicţii şi foarte multe posibile abuzuri împotriva românilor. Regret faptul că în continuare majoritatea din Parlament votează asemenea legi care după aceea se dovedesc scrise prost, folosite împotriva românilor", a motivat Ponta.Deputatul UDMR Vass Levente a arătat că a "venit timpul", după peste o mie de modificări la Legea sănătăţii, să fie schimbată şi a adăugat că acest proiect, ca în cazul stării de alertă, a venit târziu la Parlament."Acesta este motivul pentru care societatea românească încet, încet îşi pierde încrederea în tot ceea ce înseamnă reglementare din partea autorităţilor privind stoparea pandemiei. Este un lucru foarte rău, pentru că, în cazul în care apar probleme peste toamnă, s-ar putea să ajungem şi noi într-o stare asemănătoare cum se observă deja în alte ţări din vestul Europei, unde pandemia face ravagii. Considerăm că o asemenea lege trebuie discutată cu partea civică, mult mai amplu şi mai detaliat şi între partide. Felicităm totuşi partidele că au dat un exemplu bun - că se poate în câteva zile. (...) Vorbim de o problemă deosebită, complexă, sensibilă, iar munca noastră comună este o garanţie în plus pentru persoanele bolnave sau suspectate de a fi bolnave, limitând posiblitatea unor abuzuri sau încălcări grave ale drepturilor cetăţenilor. (...) Grupul nostru parlamentar a ajutat la această colaborare în echipă", a explicat deputatul UDMR.Partidul Mişcarea Populară a votat acest proiect de lege pentru apărarea sănătăţii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ordinii publice, a anunţat deputatul Petru Movilă."PMP în acest proiect de lege vede responsabilitate. (...) Dacă s-ar fi respectat legea, nu am fi avut o explozie de cazuri de coronavirus, să fim nevoiţi din nou să venim cu legi care să completeze cadrul legislativ actual. Prin această lege vedem o măsură corectă, care vine să protejeze România. Deja suntem pe lista de restricţii în multe ţări din UE. (...) PMP votează în totalitate acest proiect de lege", a afirmat Petru Movilă.Pentru proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea, aprobat joi seara de plenul Camerei Deputaţilor, s-au înregistrat 266 de voturi pentru, 11 contra şi 8 abţineri. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)