Dolj: Cărutaş de 22 de ani, decedat într-un accident rutier pe DE 79; alte 2 persoane - transportate la spital

Cunoscut pentru rolurile din "Lawrence of Arabia" (1962) şi "Doctor Zhivago" (1965), actorul Omar Sharif, pe numele său adevărat Michel Demitri Shalhoub, s-a născut la 10 aprilie 1932, în Alexandria, Egipt, fiind fiul lui Joseph Shalhoub, negustor de cherestea şi al soţiei sale, Claire. Cu strămoşi libanezi şi sirieni, tânărul Michel a fost crescut în religia catolică. A studiat la Colegiul Victoria din Alexandria, unde a devenit un bun sportiv, dar a dezvoltat, totodată, şi un interes deosebit faţă de lumea teatrului. Mai târziu, a absolvit Universitatea din Cairo, unde a obţinut o diplomă în matematică şi fizică, potrivit https://www.rottentomatoes.com/.S-a implicat în afacerea cu cherestea a tatălui său, aşteptând o şansă pentru a-şi împlini visul de a fi actor. A organizat o trupă de teatru, formată din studenţi şi amatori, el având, de obicei, rolul principal. La un moment dat, ambasadorul Franţei în Egipt a urmărit unul dintre spectacole, tânărul Michel Demitri fiind felicitat pentru interpretarea sa, notează https://www.bibalex.org/.Primul pas în cariera de actor l-a făcut atunci când a aplicat la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art din Londra (RADA). Însă, ceva a intervenit şi i-a schimbat planurile. Regizorul Youssef Chahine, un fost coleg de şcoală, care tocmai se întorsese din SUA unde studiase cinematografia, l-a întrebat dacă este interesat de o audiţie pentru un film pe care îl pregătea. "Sincer, eram îngrozit...Urma să am în faţa mea o cameră de filmat pentru prima dată...şi urma să joc în faţa actriţei Faten Hamama însăşi. Dar, din nou sincer vorbind, nu am putut să nu-mi imaginez fotografia mea lângă a ei în afiş şi numele meu alături de al ei la ştiri", îşi amintea actorul, menţionează site-ul precizat mai sus.Astfel, viitorul mare actor şi-a făcut debutul în lumea cinematografiei, jucând rolul principal în producţia egipteană "The Blazing Sun" (1954), în care a avut-o ca parteneră pe actriţa Faten Hamama. În 1955, pentru a se putea căsători cu iubirea vieţii sale - actriţa Faten Hamama - actorul s-a convertit la islam şi şi-a schimbat numele în Omar Sharif. Cei doi au avut un băiat, Tarek (n. 1957). Omar Sharif şi Faten Hamama au divorţat în 1974. Actorul nu s-a recăsătorit niciodată, notează potrivit www.worldbridge.org şi www.imdb.com.Actorul a jucat în peste 20 de filme egiptene, până în 1961, când a atras atenţia producătorilor de la Hollywood, între care: "The Demon of the Desert" (1954), "Our Good Days" (1955), "Dark Waters" (1956), "The Land of Peace" (1957), "The Land of Dreams" (1957), "Nights without Sleep" (1957), "Shore of Secrets" (1958), "The Mistake of my Lover" (1958), "The Lady of the Castle" (1958), "A Struggle in the Nile" (1959), "A Meeting with the Unknown" (1959), "A Scandal in Zamalek" (1959), "For The Sake of a Woman" (1959), "We are the Students" (1959), "The Pangs of Love" (1960), "The River of Love" (1960), "A Rumour of Love" (1960), "My Only Love" (1960), "The Beginning and the End" (1960), "The Love of the Lords" (1961), "A Man in our House" (1961), potrivit notează https://www.bibalex.org/.Primul său film în limba engleză a fost "Lawrence of Arabia" (1962), semnat de regizorul american David Lean, în care a interpretat un rol secundar, pe cel al prinţului deşertului Ali Ibn Kharis, alături de Peter O'Toole, care a jucat rolul eroului T.E. Lawrence, un tânăr locotenent din armata britanică din timpul Primului Război Mondial care ajunge să intre în slujba prinţului Feisal, liderul unei armate arabe. Rolul l-a propulsat pe scenele internaţionale şi i-a adus un Glob de Aur la categoria cel mai bun actor într-un rol secundar (1963) şi un Glob de Aur la categoria cel mai promiţător actor al anului (1963) precum şi o nominalizare la un premiu Oscar la aceeaşi categorie (1963), conform www.imdb.com.A urmat filmul ''Doctor Zhivago'' (1965) în regia aceluiaşi David Lean, pentru care a primit, în 1966, cel de-al treilea Glob de Aur din carieră, la categoria cel mai bun actor. Ecranizarea extraordinarului roman omonim scris de Boris Pasternak are în prim-plan drama celor doi îndrăgostiţi în timpul Războiului Civil Rus. Filmul este plin de imagini memorabile: febra revoluţionară care cuprinsese străzile sau trenul care merge prin Urali. Lara, personajul feminin care devine raţiunea lui de a trăi, este interpretat de actriţa Julie Christie. Succesul filmului a fost uriaş şi i-a schimbat decisiv cariera lui Omar Sharif, notează www.dw.com.În paralel cu filmele realizate la Hollywood, actorul a continuat să joace şi în producţii egiptene, franceze, italiene: "The Fall of the Roman Empire" (1964, regia Anthony Mann, cu Sophia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness), ''The Yellow Rolls-Royce'' (1965, regia Anthony Asquith, cu Ingrid Bergman, Rex Harrison, Shirley MacLaine), "The Mameluks" (1965, Egipt), ''The Night of the Generals'' (1967, regia Anatole Litvak), "More than a Miracle" (1967, Italia, regia Francesco Rosi, cu Sophia Loren), ''Mayerling'' (1968, regia Terence Young, cu Catherine Deneuve, James Mason, Ava Gardner), "Funny Girl" (1968, regia William Wyler, cu Barbra Streisand), ''McKenna's Gold'' (1969, regia J. Lee Thompson, cu Gregory Peck, Telly Savalas), ''The Appointment'' (1969, regia Sidney Lumet, cu Anouk Aimée, Didi Perego, Fausto Tozzi), "The Last Valley" (1971, regia James Clavell, cu Michael Caine, Florinda Bolkan), ''The Tamarind Seed'' (1974, regia Blake Edwards, cu Julie Andrews, Anthony Quayle), "Funny Lady" (1975, regia Herbert Ross), "Bloodline" (1979, regia Terence Young, cu Audrey Hepburn, Ben Gazzara, James Mason), ''Ashanti'' (1979, regia Richard Fleischer), "Oh! Heavenly Dog" (1980, regia Joe Camp, cu Chevy Chase, Jane Seymour), "Ayoub" (1983, Egipt), ''Les Possedes'' (1988, Franţa, regia Andrzej Wajda), "The Puppet" (1989, Egipt), ''Viaggio d'Amore'' (1990, Italia, regia Ottavio Fabbri), "Mother" (1991, un film semi-autobiografic scris şi regizat de producătorul francezo-armean Henri Verneuil; a jucat alături de Claudia Cardinale), "Beyond Justice" (1991, cu Rutger Hauer, Carol Alt), ''Tengoku No Taizai'' (1992, Japonia, regizor Toshio Masuda), potrivit www.imdb.com.Ca actor de filme de televiziune, a debutat în 1966, cu ''The Poppy Is Also a Flower'', în care a jucat alături de alte nume mari ale cinematografiei, precum Yul Brynner, Angie Dickinson, Rita Hayworth, Marcello Mastroianni, Anthony Quayle şi a continuat cu "L'île mystérieuse" (1973, mini-serie), ''The Pleasure Palace'' (1980), "La Martingale" (1983), ''The Far Pavilions'' (1984, mini-serie bazată pe romanul omonim al lui M. M. Kaye, a jucat alături de actorii Ben Cross, Amy Irving şi Christopher Lee), ''Peter the Great'' (1986, mini-serie, în care a jucat cu Maximilian Schell, Vanessa Redgrave, Laurence Olivier), "Anastasia: The Mystery of Anna" (1986, mini-serie cu Amy Irving, Olivia de Havilland), "Memories of Midnight" (1991, mini-serie cu Jane Seymour), ''Mrs. 'arris Goes to Paris'' (1992, cu Angela Lansbury), "Catherine the Great" (1995, cu Catherine Zeta-Jones, Paul McGann, Ian Richardson), ''Gulliver's Travels'' (1996, mini-serie), "Urban Myth Chillers" (2003-2004, mini-serie).În 2004, pelicula ''Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran'' (2003) în regia lui François Dupeyron, o ecranizare după romanul lui Éric-Emmanuel Schmitt, i-a adus un premiu César la categoria cel mai bun actor şi a fost nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun film străin. De asemenea, a primit Premiul pentru audienţă în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia, în 2003. Au urmat: ''Hidalgo'' (2004, regia Joe Johnston), ''Fuoco Su Di Me Nicola'' (2006, Italia, regia Lamberto Lambertini), ''One Night with the King'' (2006, regia Michael O. Sajbel), ''Hassan wa Morcus'' (2008, Egipt, regizor Rami Imam), ''The Traveller'' (2009, Italia, regia Ahmed Maher), ''I Forgot to Tell You'' (2009, Franţa, regia Laurent Vinas-Raymond), "Rock the Casbah" (2013, Franţa, regia Laila Marrakchi), "1001 Inventions and the World of Ibn Al-Haytham" (scurt metraj de animaţie, 2015, Emiratele Arabe Unite, regia Ahmed Salim), potrivit www.cinemagia.ro.Omar Sharif a reprezentat, prin filmele sale, cinematografia americană, italiană şi franceză. El vorbea fluent limbile engleză, greacă, franceză, spaniolă şi avea cunoştinţe solide de limbă italiană şi turcă. În 2003, la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, celebrul actor a primit Leul de Aur ca recunoaştere pentru realizările cinematografice din cariera sa de 50 de ani. În 2004, i-a fost acordat Premiul pentru întreaga carieră în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Dubai şi, un an mai târziu, în 2005, Premiul pentru întreaga carieră acordat în cadrul Premiilor "Jules Verne". Tot în 2005, i-a fost conferită medalia UNESCO ''Serghei Eisenstein'' fiindu-i astfel recunoscută contribuţia semnificativă adusă cinematografiei şi diversităţii culturale. În 2006, a fost ales preşedintele de onoare al Festivalului internaţional de film de la Cairo.Pasionat de jocul de bridge, începând cu anii '60, actorul şi-a câştigat reputaţia de a fi unul dintre cei mai buni jucători de bridge din lume. În anii '70 şi '80 a scris o rubrică dedicată bridge-ului pentru Chicago Tribune, împreună cu Charles Goren, dar şi câteva cărţi pe acest subiect ("Omar Sharif's Life in Bridge", 1983; "Play Bridge with Omar Sharif", 1990; "Omar Sharif Talks Bridge", 2004), se menţionează pe www.worldbridge.org şi https://www.amazon.com/. La 10 iulie 2015, actorul de origine egipteană, Omar Sharif, înceta din viaţă, la Cairo, în urma unui infarct, la vârsta de 83 de ani, notează www.imdb.com.Cu prilejul ediţiei 2016 a Premiilor Oscar, actorul de origine egipteană a fost onorat de către Academia Americană a Artelor şi Ştiinţelor Filmului în cadrul secţiunii "In memoriam".