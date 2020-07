10 lucruri inedite pe care nu le știai despre zmeură

08:50

Dacă în anii ‘50 România se situa printre cele opt țări din lume care reușiseră să construiască un calculator electronic, anii ‘90 au adus discrepanțe majore sub aspect tehnologic. În timp ce Statele Unite ale Americii se impuneau pe piața IT prin companiile mari, ca Intel (dezvoltatori de semiconductori), Microsoft (sisteme de operare), Oracle (baze de date), Cisco (networking), EMC (stocare), în România, pionierii viitoarei industrii IT de la noi își toceau coatele pe băncile facultății.