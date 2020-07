Sorin Răducanu, cârcel în direct la GSP Live: „Nu mai spun, fac infarct dacă mai zic vreuna. Dacă la asta am făcut cârcel...”

11:00

Mirel Rădoi (39 de ani), selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a dezvăluit ce sfat i-a oferit nașului său, Gigi Becali (62), finanțator al FCSB.Rădoi, fost căpitan al roș-albaștrilor, spune că Gigi Becali ar trebui să aibă mai multă răbdare cu antrenorii pe care îi numește pe banca echipei, considerând că fiecare are nevoie de cel puțin 6 luni pentru a arăta ce poate.„Nu au o strategie clară an de an. Îl credem şi pe el (n.r. ...