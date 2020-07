APIA propune fiscalizarea comerţului cu autovehicule rulate din 2021; beneficii de 700 milioane de euro/an la bugetul de stat

11:20

Documentare despre oameni şi mediu care vor putea fi vizionate online, gratuit, dezbateri cu profesionişti din domeniul cinematografiei şi al ecologiei şi întâlniri cu realizatorii peliculelor din festival vor avea loc în perioada 10 - 19 iulie în cadrul Festivalului Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni - Pelicam 2020.Filmele incluse în selecţia de anul acesta vor putea fi urmărite în cele două categorii competiţionale, cu premii - Competiţia internaţională şi Eastern Docs. Acestora li se adaugă filmele prezentate în afara competiţiei, precum şi o selecţie de filme pentru copii şi pentru adolescenţi.Fiecare film va putea fi văzut o singură dată, într-o proiecţie gratuită, transmisă live pe site-ul oficial Pelicam, de la ora anunţată pe site-ul evenimentului. Filmele vor putea fi vizionate doar pe teritoriul României.Juriul care va decide câştigătorul Competiţiei internaţionale îi are în componenţă pe cineasta Mercedes Álvarez (Spania), regizoarea Gianina Cărbunariu (România) şi editorul de film Minika Willi (Austria).Din juriul secţiunii Eastern Docs fac parte Pedro Pineiro Fuente, directorul Festivalului de Film de Mediu Ecozine din Spania, scriitoarea Lavinia Branişte şi Tuna Kaptan, regizor, scenarist şi producător de film din Germania.La ediţia de anul acesta a Festivalului de Film Pelicam ţara invitată este Spania.Printre filmele din cadrul secţiunii Focus Spania se numără documentarul "Overbooking" / "Turism de masă" (2019), în care este prezentată faţa nevăzută a insulei Mallorca, o insulă idilică transformată radical după ani de turism intensiv, "Femeia şi apa" / "La mujer y el agua", câştigătorul Premiului Green Film Network în 2015, sau "Descreştere" / "Decrecimiento", dedicat publicului tânăr, care prezintă un model alternativ de dezvoltare, ţinând cont de limitele planetei şi de nevoile reale ale fiinţelor umane.Pentru Pelicam Junior, Festivalul de Film de Mediu Ecozine a pregătit un program de scurtmetraje ce are în centru relaţia oamenilor cu mediul înconjurător şi schimburile constante între cele două. O călătorie pe o planetă transformată într-un parc petrochimic imens, o pădure magică, un cântec de leagăn pentru păsări şi aventurile unui grup de şcolari-activişti sunt câteva din poveştile care îi aşteaptă pe cei mici, precizează organizatorii pe site-ul festivalului.Profesionişti din domeniul cinematografiei şi al ecologiei se reunesc şi la ediţia din acest an pentru discuţiile Pelicam Talks, care vor fi prezentate într-o formulă online.Prima dezbatere va avea loc sâmbătă, de la ora 18,30, cu tema "Turismul de masă şi alternativele posibile", după proiecţia documentarului "Overbooking" (film care concurează pentru Trofeul Pelicam). La discuţie vor participa Bettina Borgfeld - regizoarea filmului "The Price of Paradise" (filmul care va deschide Pelicam 2020), Joe Holles - producătorul documentarului "Overbooking", Christian Baumgartner - profesor în turism sustenabil la Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Grisons, Elveţia, şi Laszlo Potozky - preşedintele Fundaţiei pentru Parteneriat.Pe 18 iulie, de la 18,30, va avea loc dezbaterea cu tema "Biodiversitatea - între extincţie şi reîntoarcerea speciilor", la finalul proiecţiei documentarului "The Last Male on Earth" (film care concurează pentru Trofeul Pelicam). La discuţii vor participa regizorul filmului Floor van der Meulen, Martin Pav - regizorul "Wolves At The Borders" (film din Competiţia Eastern Docs), Rosaleen Duffy - profesor la Universitatea din Sheffield şi director al proiectului BIOSEC şi Monica Vasile - cercetător la Universitatea din Maastricht.Dezbaterile Pelicam Talks vor fi moderate de George Iordăchescu, antropolog şi cercetător în cadrul proiectului BIOSEC de la Universitatea din Sheffield.Startul Festivalului Pelicum va fi dat vineri, la ora 12,30, cu o discuţie cu Barbara Veiga, care va povesti despre aventurile ei pe mare în cadrul secţiunii "Întâlnirile Pelicam", iar de la ora 21,00 va putea fi văzut filmul "The Price of Paradise" / "Preţul paradisului", Germania.Pelicam este organizat de Asociaţia Les Herbes Folles cu sprijinul Centrul National al Cinematografiei şi cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Pelicam/Facebook