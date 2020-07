Bilanțul negru al deceselor cauzate de COVID-19 ajunge la 1.847. În total, 31.381 persoane sunt infectate cu virusul ucigaș

09:10

Jeanine Anez, președintele interimar al Boliviei, este infectată cu noul coronavirus! Ea a făcut testul, care a ieșit pozitiv. A avut și o primă reacție, după anunțul trist al medicilor privind starea sa medicală. „Sunt pozitivă la COVID-19, mă simt bine, voi lucra din izolare. Împreună, vom merge înainte", a scris pe contul său de […]