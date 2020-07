VIDEO Călin Pop (Celelalte Cuvinte) a lansat melodia ''Respect''

12:20

În perioada 10-19 iulie 2020, are loc cea de-a IX-a ediţie a Pelicam - Festivalul Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni. Evenimentul va putea fi urmărit online, gratuit, la adresa online.pelicam.ro.Cu începere de la ora 12.30, la "Întâlnirile Pelicam" este invitată Barbara Veiga, fotograf şi realizator de materiale video axate pe teme sociale şi de mediu, arată pelicam.ro. Jurnalista va vorbi despre colaborările avute, de-a lungul a 20 de ani, cu organizaţii precum Greenpeace, Sea Shephard şi Organizaţia Mondială a Muncii, precum şi despre cartea lansată în 2019, cu titlul "Şapte ani pe mare".Prima peliculă difuzată în cadrul festivalului, la ora 21.00, este "The Price of Paradise", producţie germană din 2019. Doi fraţi miliardari cumpără o insulă idilică din Canalul Mânecii, pe care trăiesc aproximativ 600 de oameni. Planurile afaceriştilor de a transforma locaţia într-o destinaţie turistică vor stârni reacţii pe cât de diferite, pe atât de hotărâte în rândul locuitorilor.Alături de "The Price of Paradise'', alte patru documentare de mediu din ultimul an concurează pentru marele premiu al festivalului: Trofeul Pelicam, în cadrul competiţiei internaţionale. Tot în cadrul competiţiei internaţionale va fi prezentat documentarul sud-african "Jozi Gold", o incursiune în lumea minelor din Johannesburg, acolo unde extragerea unei treimi din aurul mondial a lăsat în urmă un dezastru ecologic.Juriul care va decide câştigătorul competiţiei internaţionale îi are în componenţă pe Mercedes Alvarez, regizoare de film documentar multipremiată din Spania, Gianina Cărbunariu, regizoare de teatru, dramaturg contemporan şi directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, şi Monika Willi, realizatoare şi editor de origine austriacă.Precedenta ediţie a Pelicam, "cel mai verde festival de film din România", s-a desfăşurat între zilele de 20 şi 23 iunie 2019, în diverse locaţii din Tulcea. Au putut fi urmărite 15 pelicule care au concurat pentru premii şi alte 21 de filme tematice. Nu au lipsit conferinţe la care au participat specialişti în schimbări climatice, ateliere de reciclare pentru copii, ateliere de eco-modă. Marele premiu al festivalului a fost câştigat de pelicula "Arca lui Anote", regizată de Matthieu Rytz. Filmul spune povestea unei insule care va dispărea în aproape 100 de ani şi încercările pe care le face preşedintele insulei, Anote Tong, pentru a-şi salva poporul ameninţat de creşterea nivelului apei, pe fondul încălzirii globale.În 2018, cea de-a şaptea ediţie a Pelicam, desfăşurată între 21 şi 24 iulie, a cuprins peste 40 de documentare de mediu, dezbateri, expoziţii, workshop-uri şi concerte. Filmul "Fără titlu", de Monika Willi şi Michael Glawogger, Austria, a fost desemnat câştigătorul Marelui Premiu al evenimentului. Înscris în secţiunea lungmetraje a concursului, filmul a fost prezentat drept "un adevărat testament existenţial" de către Oksana Sarkisova, membră a juriului şi directoare a Festivalului internaţional de film documentar despre drepturile omului Verzio.Prima ediţie a Festivalului Pelicam a fost programată în intervalul 15-17 iunie 2012. Filmul "Gasland", regizat de Josh Fox, a obţinut Marele Premiu.Pelicam - Festivalul Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni este un proiect organizat de Asociaţia Les Herbes Folles, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei / Romanian Film Centre.Festivalul Pelicam este membru Green Film Network din 2013. Această reţea cuprinde 40 de festivaluri de film din întreaga lume orientate pe tema mediului înconjurător. Este o platformă care permite tuturor festivalurilor să îşi coordoneze activitatea, să ajute la promovarea şi distribuţia filmelor şi să încurajeze iniţiativele şi proiectele ce au ca scop principal informarea publicului larg despre problematica mediului înconjurător.Festivalul Pelicam este singurul festival internaţional de film din România dedicat mediului înconjurător. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Doina Lecea)