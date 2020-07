Imagini incredibile pe litoral! Mii de turiști au fost puși în pericol

10:10

Liliana Agheorghicesei, o femeie de afaceri din zona Sucevei, are un mesaj tulburător pentru toți cei care cred că pandemia de coronavirus este o minciună. Liliana a fost testată pozitiv cu noul coronavirus și a stat internată la Spitalul de Boli Infecțioase dn Iași nu mai puțin de 62 de zile. A fost externată abia […] The post Mesajul tulburător al Lilianei, femeia de afaceri care a stat 62 de zile în spital, infectată cu noul coronavirus: ”Asta era alinarea mea!” appeared first on Cancan.ro.