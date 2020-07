Vasile Șeicaru împlinește mâine 70 de ani. Artistul a trecut prin clipe grele din cauza pandemiei. „N-am primit niciun ban”

15:10

Tragerea la sorți pentru sferturile de finală și semifinalele Ligii Campionilor a avut loc vineri, 10 iulie. Sferturile de finală din Liga Campionilor: Sfert 1: Real Madrid / Manchester City (1-2 tur) vs Lyon / Juventus (1-0 în tur) Sfert 2: Leipzig vs Atletico Madrid Sfert 3: Napoli / Barcelona (1-1 în tur) vs Chelsea / Bayern (0-3) […]