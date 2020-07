Document BOMBĂ la GSP Live: FCSB trebuia dezafiliată

13:50

Tragerea la sorți pentru „sferturile” și semifinalele Ligii Campionilor a avut loc astăzi. Sferturile, semifinalele și finala se vor disputa între 12 și 23 august, în Lisabona. Sferturile și semifinalele, într-o singură manșă;Sferturile de finală din Liga Campionilor: Sfert 1: Real Madrid / Manchester City (1-2 tur) vs Lyon / Juventus (1-0 în tur)Sfert 2: Leipzig vs Atletico MadridSfert 3: Napoli / Barcelona (1-1 în tur) vs Chelsea / Bayern (0-3)Sfert ...