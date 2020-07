Alegeri prezidenţiale în Polonia: Uşor avans al candidatului liberal în sondaje

16:10

Jucătorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Valentin Mihăilă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă online, că partida cu FCSB din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I va fi una deschisă, în care se vor marca multe goluri."Duminică va fi un meci disputat, suntem două echipe care joacă şi cărora le place să marcheze. Cred că se vor înscrie goluri şi sper ca noi să câştigăm. Mai sunt patru meciuri în play-off, nu contează cine înscrie cu FCSB. Sper să luăm cele trei puncte, nu mă interesează dacă marchez eu sau alt coleg. Presiune nu este, dar trebuie să ne concentrăm la maximum pentru a face un meci foarte frumos. După cum am spus, cred că va fi un meci deschis, cu multe goluri", a spus Mihăilă.În vârstă de 20 de ani, extrema stângă a formaţiei oltene speră să nu repete momentele mai slabe din meciul cu Gaz Metan Mediaş: "Am avut unele momente mai slabe în acest sezon, probabil că trebuie să cer mai mult mingea, să mă implic la mai multe faze. Nu ştiu ce s-a întâmplat la Mediaş în acele momente în care am dispărut din joc. Sper să nu se mai repete, iar duminică să fac un joc bun şi să ne impunem"."Atuul nostru este echipa. Am demonstrat asta şi cu CFR Cluj, şi cu Gaz Metan Mediaş. S-a văzut că suntem uniţi şi am reuşit să câştigăm. Erau mai mari emoţiile dacă erau fani în tribune. E neplăcut la Craiova să joci cu un stadion gol. Cu suporteri cred că stadionul exploda la aceste ultime partide. Nu mă gândeam că vom fi pe primul loc la acest moment, dar când s-a întrerupt campionatul chiar mi-am spus că avem şanse importante la titlu. Mai erau atunci opt etape şi ştiam potenţialul echipei noastre. Eram conştient că ne putem bate la titlu", a adăugat Valentin Mihăilă.Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte, duminică, de la ora 21:00, pe teren propriu, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a play-off-ului Ligii I.AGERPRES (V, AS-autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Adrian Dădârlat)