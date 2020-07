Daniel Rogoz, CEO şi cofondator al Kinderpedia: Pentru următorii trei ani ne-am propus să devenim un jucător european relevant pe segmentul edutech

14:10

După o lungă perioadă de călătorit doar cu maşina, am ajuns pentru prima dată anul acesta în aeroport, de unde voi pleca într-o deplasare cu presa, cu destinaţia Grecia, pentru a vedea cum decurge turismul şi ce măsuri de siguranţă sunt aplicate la faţa locului în vremuri de pandemie. Ziua plecării este joi, într-o dimineaţă cu trafic nu foarte aglomerat. Astfel, am parcurs drumul dintre Piaţa Iancului şi Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) în aproximativ 30 de minute. Am ajuns la aeroport cu 3 or...