Adela Popescu și-a pus în plan să facă a treilea copil. Situația este „sub presiune”: „Ne gândim la cum să o scoatem la capăt”

Din păcate, în România se înregistrează o nouă zi cu cifre alarmante de infectări cu COVID-19! Potrivit informațiilor oferite de INSP, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat alte 592 cazuri de infectare, iar bilanțul total a ajuns la 31.381. În ultimele 24 de ore, bilanțul infectărilor cu COVID-19 a ajuns la 31.381, după ce […]