Marius Șumudică dă de pământ cu jucătorii de la Dinamo: „Incredibil! Non-valori! E dureros și pentru mine”

Turneul de la All England Club a fost anulat în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, însă britanicii nu au pierdut sume prea mari pentru că aveau asigurare în eventualitatea unui asemenea evenimentOrganizatorii de la Wimbledon au anunțat, vineri, că vor oferi premii pentru toți jucătorii care ar fi fost prezenți pe tablourile de la All England Club în acest an. În total se vor împărți peste 10 milioane de lire sterline. ...