Ludovic Orban, despre redeschiderea restaurantelor. „Obiectivul nostru este să limităm răspândirea virusului… Încă mai aşteptăm să luăm această decizie”

14:00

Înaltpreasfințitul Teodosie a ”comis-o” din nou! A ținut slujbă în biserică la care au participat zeci de oameni înghesuiți. Distanțarea a fost uitată complet, mai mult, atât enoriașii, cât și preoții nu au purtat măști de protecție. ÎPS Teodosie sfidează distanțarea pe care au impus-o autoritățile, pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus. La liturghia […] The post ÎPS Teodosie a ”comis-o” din nou! Slujbă cu zeci de oameni înghesuiți în biserică appeared first on Cancan.ro.