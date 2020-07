Caz cutremurător! Și-a înjunghiat fosta iubită apoi s-a aruncat în fața trenului

14:10

În plină pandemie de coronavirus, au fost surprinse imagini incredibile pe litoral. Cum își vinde marfa un vânzător ambulant. Un vânzător ambulant nu ține cont de regulile impuse de autorități și își vinde marfa printre șezlonguri, fără mască de protecție. Bărbatul are un succes răsunător, mai ales datorită rimelor sale. Rimele rostite de vânzătorul ambulant […] The post Imagini incredibile pe litoral! Mii de turiști au fost puși în pericol appeared first on Cancan.ro.