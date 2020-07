Caz revoltător! Angajatul unui supermarket a fost filmat când ștergea coșurile cu propria salivă

14:40

Zilele trecute, ispita Bianca Pop se lăuda că nepotul celebrului Sorinel Puștiu a cerut-o de nevastă și chiar își făcea planuri de nuntă. Se pare că bruneta a dat uitării totul, căci acum se declară singură și mulțumită de statutul său amoros și chiar face afirmații surprinzătoare: vrea să intre în casa Puterea Dragostei. Bianca […] The post A întors-o ca la Ploiești! După ce a spus că a fost cerută de nevastă, ispita Bianca Pop șochează din nou: „Sunt singură și vreau la Puterea Dragostei” appeared first on Cancan.ro.