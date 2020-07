EBA și-a “accesorizat” ținuta lejeră, de vară, cu 45.000 €. Un ceas Hublot Big Bang Tutti Frutti cu aur roz și diamante, dar și o geantă Hermes Birkin Togo Orange Poppy au făcut diferența

16:50

Institutul Național pentru Medicină Legală a terminat, după a aproape două luni de la accidentul provocat de Margherita de la Clejani, raportul toxicologic. Tânăra a fost testată antidrog la momentul respectiv. Tot atunci, poliția anunța că fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani a fost depistată pozitivă. Margherita nu a recunoscut niciodată că […]