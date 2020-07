Flamengo – Fluminense, un derby cu totul special

17:00

Se pare că noul virus are repercusiuni și în domeniul economic, nu doar în cel sanitar. Au fost înregistrate creșteri de prețuri la multe dintre alimentele esențiale. Iar aceste scumpiri continuă să se înmulțească. Conform Institutul Național de Statistic, luna iunie a adus un nou val de scumpiri, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se […] The post Vești proaste pentru români! Se scumpesc multe dintre alimente. Care sunt produsele pentru care trebuie să scoți mai mulți bani din buzunar appeared first on Cancan.ro.