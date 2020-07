Coronavirus: Brazilia a depăşit pragul de 70.000 de morţi

22:00

Deschiderea punctului de trecere a frontierei româno-ucrainene din Isaccea, România, spre Orlovka, Ucraina, va fi discutată săptămâna viitoare în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, a declarat vineri, la Tulcea, premierul Ludovic Orban.Punctul de trecere a Dunării cu bacul va fi inclus într-o hotărâre de guvern care va avea în vedere redeschiderea unor puncte similare din ţară a căror activitate a fost suspendată în timpul stării de urgenţă declanşată din cauza pandemiei cu noul coronavirus."Am stabilit împreună cu domnul ministru Bode că vom avea o discuţie cu ministrul de Interne şi cel de Finanţe să vedem dacă e pregătită deschiderea punctului şi, în ceea ce mă priveşte, dacă este aşa, luni, la şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, printre alte puncte de frontieră care urmează să fie redeschise, voi propune şi redeschiderea punctului de frontieră Isaccea-Orlovka", a declarat premierul Orban.La rândul lui, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat că recepţia lucrărilor la punctul de trecere a frontierei de la Isaccea a avut loc pe data de 8 mai şi că problemele faţă de care Inspectoratul de Stat în Construcţii a avut observaţii au fost remediate de către executantul lucrării."Acolo va trebui să finalizăm şi lucrările la cei şapte kilometri de drum care leagă punctul de trecere a frontierei de localitate, dar primul pas este hotărârea de guvern", a menţionat ministrul Transporturilor.Premierul Ludovic Orban şi ministrul Lucian Bode au vizitat vineri trecerea Ro-Ro din Isaccea, iar la finele inspecţiei, ministrul Transporturilor şi directorul general al Administraţiei Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galaţi, Alex Şerban, au semnat contractul pentru modernizarea portului industrial şi a celui comercial din Tulcea, în valoare de 13,5 milioane de euro."La Tulcea, prin reabilitarea portului industrial vom avea o creştere a traficului de marfă la circa 200.000 de tone pe an. Vom moderniza 100 de metri liniari de cheu şi 230 de metri liniari vor fi reabilitaţi. În portul comercial, prin transformarea frontului de acostare actual în cheu vertical, ne dorim să ajungem la 360.000 de tone de marfă pe an", a declarat directorul general al APDM.El a menţionat că în momentul de faţă, APDM are în derulare proiecte în valoare totală de 150 de milioane de euro şi că ofertele primite pentru realizarea proiectului de modernizare a Portului Isaccea, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, sunt în analiza instituţiei.De altfel, în timpul vizitei la Tulcea, s-a semnat şi contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic necesar drumului expres Tulcea-Constanţa."Lista proiectelor care dezvoltă infrastructura rutieră din această regiune este închisă cu unul dintre cele mai importante obiective de investiţii, drumul expres Constanţa-Tulcea, cu cei 112 kilometri. Termenul de execuţie a documentaţiei necesare execuţiei acestui obiectiv este de 24 de luni, din care patru luni pregătirea documentaţiilor pentru licitaţie şi 20 de luni pentru întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic", a declarat Lucian Bode.În timpul vizitei la Tulcea, premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor au anunţat că Guvernul va adopta în curând o hotărâre pentru noi exproprieri necesare construirii podului peste Dunăre între judeţele Tulcea şi Brăila. AGERPRES/(A, AS-autor: Luisiana Bîgea, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)