Trump l-a graţiat pe prietenul său Roger Stone (Casa Albă)

06:50

Plenul Senatului se întruneşte sâmbătă pentru a dezbate proiectul privind carantinarea şi izolarea.Şedinţa este programată să înceapă la ora 12,00.Vineri, Comisia juridică a Senatului a discutat, timp de mai multe ore, amendamentele depuse la proiect, însă raportul comisiei nu a fost finalizat, rămânând în discuţie pentru sâmbătă dimineaţă mai multe texte. La şedinţă a participat şi secretarul de stat în MAI Raed Arafat.Joi seara, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, acceptând mai multe amendamente convenite şi în urma discuţiei cu secretarul de stat în MAI Raed Arafat. S-au înregistrat 266 voturi pentru, 11 contra şi 8 abţineri.Proiectul a fost trimis la Senat, care este for decizional."Dezbaterea nu s-a încheiat asupra acestei legi. Am avut un proiect de lege venit de la Guvern foarte târziu. Este, practic, a treia oară când Guvernul ne pune în această situaţie - ne trimite o lege slabă în ultimul moment. Este inacceptabil să cerţi Parlamentul că nu face lucruri, când tu trimiţi legi care nu pot fi adoptate, vizând drepturile fundamentale ale cetăţenilor. E nevoie de mai multe reglementări. Colegii de la Camera Deputaţilor au încercat să corecteze cât de mult, dar au fost foarte puţine ore avute la dispoziţie, nu au fost prezenţi toţi cei care aveau un cuvânt de spus, cum ar fi de exemplu CSM. (...) De aceea, am invitat azi CSM, Ministerul Justiţiei, asociaţiile care se ocupă şi preocupă de apărarea drepturilor fundamentale şi asociaţii care se ocupă şi preocupă de drepturile pacienţilor", a susţinut vineri preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc.Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat vineri prezenţa în Senat a premierului Ludovic Orban şi a ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, la dezbaterea proiectului."Legea carantinei trimisă de Guvern Parlamentului este dovada supremă a batjocurii la adresa drepturilor şi libertăţilor românilor. Ieri, la Cameră, am corectat o parte importantă a acesteia, eliminând zeci de nenorociri, dar descoperim alte orori juridice şi o luăm acum de la capăt în Senat. Le solicit prezenţa premierului şi ministrului Justiţiei la dezbateri, faţă în faţă cu CSM, ONG-urile de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, medici şi pacienţi! În niciun caz nu vom permite transformarea ţării în lagăr medical! Guvernarea PNL a produs numai aberaţii! Pe bandă rulantă. Însă, cei care suferă din cauza incompetenţei crase a PNL sunt românii", a scris Ciolacu pe Facebook. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)