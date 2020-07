FOTO Carmen Negoiță, apariție spectaculoasă la Marea Neagră! Cum arată fosta soție a finanțatorului lui Dinamo și ce tatuaje are

22:50

Bogdan Andone (45 de ani), antrenorul celor de la Astra Giurgiu, a oferit declarații la finalul meciului cu FC Botoșani, scor 0-0.„În prima repriză, jocul a fost animat. În a doua, mai închis. S-au împărțit punctele egal. Am încercat să ne schimbăm puțin jocul pentru această seară. Primisem două goluri cu FCSB și CFR și am fost puțini mai organizați. Am avut 4-5 situații foarte bune în prima repriză, dar, din păcat,e nu am reușit să marcăm. ...